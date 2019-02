Bundesweites Twitter-Gewitter - Feuerwehren informieren über Einsätze

Berlin (dpa) - Bundesweit wollen Feuerwehren heute über ihre Einsätze bei Twitter informieren. 41 Berufsfeuerwehren beteiligen sich an der Aktion «Twitter-Gewitter». Zwölf Stunden lang (ab 8.00 Uhr) will auch Deutschlands größte Berufsfeuerwehr in Berlin nach eigenen Angaben auf diesem Wege öffentlich machen, was gerade passiert und mit welchen Problemen sie konfrontiert ist. Von vielen Einsätzen soll live getwittert werden. Anliegen ist auch, auf Berufe bei der Feuerwehr aufmerksam zu machen.

Von dpa