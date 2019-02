Unterhändler grundsätzlich einig im US-Haushaltsstreit

Washington(dpa) - Im wochenlangen Haushaltsstreit in den USA zeichnet sich nach Medienberichten eine Einigung ab. Mehrere US-Medien berichteten am Abend unter Berufung auf die führenden Unterhändler von Demokraten und Republikanern im US-Kongress, es gebe eine «grundsätzliche Einigung» zwischen beiden Seiten. Hintergrund ist ein erbitterter Streit über die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko. US-Präsident Donald Trump hatte dafür mehr als fünf Milliarden Dollar gefordert, was die Demokraten aber ablehnten. Ohne deren Stimmen im US-Kongress ist ein Beschluss im US-Kongress aber nicht möglich.

Von dpa