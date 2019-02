Milde Temperaturen geben Vorgeschmack auf den Frühling

Offenbach (dpa) - Blauer Himmel, reichlich Sonne und milde Temperaturen: Das Wetter-Szenario für die nächsten Tagen gibt schon so etwas wie einen Vorgeschmack auf den Frühling. Abgesehen von ein paar Regentropfen im Nordosten bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland bis einschließlich des Wochenendes trocken. Vor allem im Süden und in der Mitte sei nach Auflösung morgendlicher Nebelfelder am Freitag und Samstag ein wolkenloser Himmel möglich, acht Stunden Sonnenschein gelten als realistisch.

Von dpa