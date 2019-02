Kerber in Doha im Halbfinale - Görges ausgeschieden

Doha (dpa) - Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Doha mit einem hart erkämpften Sieg über drei Sätze in das Halbfinale eingezogen. Die 31 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel setzte sich gegen die Tschechin Barbora Strycova mit 1:6, 6:2, 7:6 durch. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Kerber bei der mit rund 900 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung nun auf Kiki Bertens aus den Niederlanden oder die Belgierin Elise Mertens. Dagegen ist Julia Görges ausgeschieden.