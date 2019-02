Testfahrten der Formel 1: Vettel steuert neuen Ferrari

Barcelona (dpa) - Die Formel 1 startet heute in die heiße Vorbereitungsphase. Auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona beginnen die offiziellen Testfahrten. Für Titelverteidiger Mercedes soll zunächst Valtteri Bottas am Steuer des neuen Silberpfeils Platz nehmen, ehe zur zweiten Tageshälfte Fünffach-Weltmeister Lewis Hamilton übernimmt. Damit kommt es am ersten von zunächst vier Testtagen auf dem Grand-Prix-Kurs gleich zum ersten Kräftemessen mit Top-Herausforderer Sebastian Vettel. Der 31 Jahre alte Heppenheimer wird den neuen Ferrari zum Auftakt fahren.

Von dpa