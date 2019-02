Vater und achtjährige Tochter tot in Bach gefunden

Wiesbaden (dpa) - Ein 51-jähriger Mann und seine acht Jahre alte Tochter sind tot in einem Bach in Hessen gefunden worden. Das Mädchen war seit Sonntagabend vermisst worden. Ein Familiendrama sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Das Verletzungsbild lasse entsprechende Rückschlüsse zu. Nun gehe es darum, die Spuren auszuwerten. Die im Main-Taunus-Kreis wohnhafte Mutter des Kindes hatte die Polizei verständigt, weil das Mädchen nach einem Ausflug mit dem Vater nicht zurückgekehrt war.