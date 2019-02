US-Demokraten: Resolution gegen Trumps Notstandserklärung

Washington (dpa) - Die US-Demokraten wollen die Notstandserklärung von US-Präsident Donald Trump zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko im Kongress anfechten. In einem Brief rief die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Abgeordneten Medienberichten zufolge auf, eine entsprechende Resolution zu unterstützen. Die Initiative solle morgen eingebracht werden, damit bis Mitte März darüber abgestimmt werden könne. Trump hatte am Freitag einen Nationalen Notstand an der Südgrenze der USA ausgerufen, um seine Pläne zum milliardenschweren Bau einer Grenzmauer voranzutreiben.

Von dpa