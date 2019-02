Ifo-Geschäftsklima: Niedrigster Stand seit Dezember 2014

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar noch stärker verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 98,5 Punkte, wie das Ifo Institut in München mitteilte. Nach dem sechsten Rückgang in Folge liegt das Stimmungsbarometer auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2014. «Die Sorgen in den deutschen Chefetagen nehmen weiter zu», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. «Die deutsche Konjunktur bleibt schwach.»

Von dpa