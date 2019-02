Bericht: Kim reist zum Gipfel mit Trump mit dem Zug

Seoul (dpa) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un fährt Medienberichten zufolge mit dem Zug zu seinem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump kommende Woche in Vietnam. Am Abend passierte ein Zug aus Nordkorea die Grenze zu China, vorher hatten Sicherheitskräfte die Straßen um den Bahnhof blockiert. Es wird angenommen, dass Kim darin saß. Er trifft Trump am Mittwoch in der vietnamesischen Hauptstadt. Im Mittelpunkt stehen Schritte zur atomaren Abrüstung Nordkoreas und mögliche Gegenleistungen Washingtons.

Von dpa