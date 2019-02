Emnid-Umfrage: SPD bleibt zweitstärkste Kraft

Berlin (dpa) - Die SPD hält sich im «Sonntagstrend» der «Bild am Sonntag» auf Platz zwei vor den Grünen. In der Emnid-Umfrage kommen die Sozialdemokraten auf 19 Prozent - unverändert im Vergleich zur Vorwoche. Damals hatte sich die Partei im «Sonntagstrend» erstmals seit Mitte Oktober wieder an den Grünen vorbeigeschoben. Diese legen nun einen Prozentpunkt zu und kommen auf 16 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union, allerdings büßen CDU und CSU einen Punkt ein und kommen auf 29 Prozent. Die AfD liegt in der Umfrage unverändert bei 13 Prozent. Auf jeweils 9 Prozent kommen die Linke und die FDP.

Von dpa