Hamburg verliert in Regensburg - Duisburg holt einen Punkt

Düsseldorf (dpa) - Der Hamburger SV hat auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Spitzenreiter in der 2. Liga verlor nicht nur bei Jahn Regensburg mit 1:2 die Partie, sondern auch zwei Spieler durch einen Platzverweis. Etwas besser lief es für Schlusslicht MSV Duisburg, der nach zuletzt drei Niederlagen in Serie am Sonntag immerhin beim 0:0 bei Erzgebirge Aue einen Punkt holte. Einen wichtigen Heimsieg verpasste im Abstiegskampf der 1. FC Magdeburg, der gegen den SC Paderborn 1:1 spielte.

Von dpa