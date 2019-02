Gewerkschaften weiten Warnstreiks aus

Berlin (dpa) - Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder weiten die Gewerkschaften ihre Streiks aus. Heute und morgen finden ganztägige Warnstreiks in Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin statt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bestreikt werden unter anderem Verwaltungen, Bibliotheken, Unikliniken, Hochschulen und Berufsschulen. In Baden-Württemberg werden heute vor allem die Psychiatrien bestreikt. In Berlin streiken neben Lehrern auch Kita-Angestellte.

Von dpa