USA legen UN-Resolution zu Neuwahlen in Venezuela vor

New York (dpa) - Die USA wollen ihre Forderung nach freien und fairen Wahlen im Krisenland Venezuela als Resolution im UN-Sicherheitsrat durchsetzen. Eine Abstimmung darüber könnte bereits am Donnerstag stattfinden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen. Der Entwurf fordert einen politischen Prozess hin zu «freien, fairen und glaubwürdigen» Präsidentschaftswahlen mit internationalen Beobachtern in Venezuela. Zudem müssten gelieferte Hilfsgüter ohne Einschränkungen ins Land gelassen und Anhänger der Opposition geschützt werden, heißt es darin.