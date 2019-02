Innenministerium: Aufenthaltsort von Amri-Freund unbekannt

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung weiß nicht, wo sich der am 1. Februar 2017 nach Tunesien abgeschobene Islamist Bilal Ben Ammar im Moment aufhält. «Mir ist momentan der Aufenthalt nicht bekannt», sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin. Ben Ammar war ein Freund des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri. Am Abend vor dem Anschlag aßen beide gemeinsam in einem Lokal. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz will Ben Ammar als Zeugen vernehmen.

Von dpa