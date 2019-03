Gabriel: Merkel gibt vorzeitig Kanzlerschaft ab

Berlin (dpa) - Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel rechnet damit, dass Kanzlerin Angela Merkel noch im Laufe der Legislaturperiode ihr Amt an die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgibt. Er glaube nicht, dass Merkel so dumm sei, Annegret Kramp-Karrenbauer zweieinhalb Jahre wie so einen Pudel neben sich herlaufen zu lassen, sagte Gabriel der «Augsburger Allgemeinen». Merkel habe große Vorzüge wie viel Humor und dass sie ihr Amt nicht wie eine Monstranz vor sich hertrage; das habe der Politik gutgetan. Aber jetzt lebe man in einer Phase, in der sich die Menschen wieder mehr Führung wünschen.

Von dpa