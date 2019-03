Strommanager nach Säureanschlag wieder in der Öffentlichkeit

Essen (dpa) - Der vor rund einem Jahr bei einem Säureanschlag schwer verletzte Innogy-Manager Bernhard Günther ist erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Günther stellte bei der Bilanzpressekonferenz die Geschäftszahlen des Essener Energiekonzerns für das vergangene Jahr vor. Er freue sich, «heute hier zu sein», sagte der 52-Jährige. Das sei vor einem Jahr alles andere als klar gewesen. Der Innogy-Finanzchef war am 4. März vergangenen Jahres nach dem Joggen nahe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf überfallen worden. Die Täter sind bis heute nicht ermittelt.