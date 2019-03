Facebook bekommt Ausfall stundenlang nicht in den Griff

Menlo Park (dpa) - Facebook ist am Mittwoch für viele Nutzer nicht erreichbar gewesen und hat die Probleme stundenlang nicht in den Griff bekommen. Auch Facebook-Mitglieder in Deutschland meldeten zum Teil seit dem späten Nachmittag Probleme. Facebooks Fotoplattform Instagram und der Chatdienst Messenger waren teilweise ebenfalls betroffen. Kurzfristige Ausfälle von Online-Diensten gibt es zwar häufiger. Dass der Branchen-Primus Facebook die Probleme mehrere Stunden lang nicht beheben kann, ist jedoch ungewöhnlich.