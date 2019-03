Dax steigt zum Verfallstermin am Hexensabbat

Frankfurt/Main (dpa) - Der Hexensabbat hat dem Dax am Freitag kräftig Auftrieb beschert. Der Leitindex kletterte auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober, woraufhin das Plus etwas abbröckelt. Am Nachmittag stieg der Dax noch um 0,94 Prozent auf 11 696,17 Punkte. Am sogenannten Hexensabbat laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf denselben Tag fällt.

Von dpa