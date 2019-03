Brüssel muss im Dieselskandal Härte zeigen

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission muss aus Sicht des ökologisch orientierten Verbands Transport & Environment bei der Aufarbeitung des Abgasskandals in Europa weiter durchgreifen. «Mit 43 Millionen dreckigen Diesel-Fahrzeugen nach wie vor auf der Straße, ist es essenziell, dass die EU-Kommission Autobauer und Regierungen nicht aus der Verantwortung entlässt», sagte T&E-Luftqualitätsexperte Jens Müller in Brüssel. Die EU-Kommission müsse für europaweit gleiche Bedingungen sorgen. «Ein Wagen, der in einem Staat zurückgerufen wird, muss überall zurückgerufen werden.»

Von dpa