Deutsche Wikipedia abgeschaltet

Berlin (dpa) - Die deutschsprachige Version der Online-Enzyklopädie Wikipedia ist aus Protest gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform für einen kompletten Tag abgeschaltet worden. Statt des Online-Lexikons erschien ein Appell an die Nutzer, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu kontaktieren. Das EU-Parlament will am kommenden Dienstag über die Urheberrechtsrichtlinie abstimmen. Die Mehrheit der Wikipedia-Autoren, die sich an einem «Meinungsbild» beteiligten, befürchten erhebliche Einschränkungen durch die geplante Reform.

Von dpa