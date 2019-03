Brexit-Debatte im britischen Parlament

London (dpa) - Schicksalswoche für den Brexit und Theresa May: Die britischen Abgeordneten wollen am Abend über das weitere Vorgehen im festgefahrenen Brexit-Streit debattieren. Bereits zweimal ist das von Premierministerin May mit Brüssel ausgehandelte Abkommen zum EU-Austritt im Unterhaus durchgefallen. Erwartet wird, dass May bei einer Erklärung am Nachmittag bekanntgeben wird, ob und wann ein drittes Mal werden soll. Spekulationen zufolge könnte es bereits morgen soweit sein. Eine Mehrheit für den Deal ist nach Ansicht von Beobachtern aber auch dieses Mal nicht in Sicht.

Von dpa