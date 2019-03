Netanjahu droht mit weiteren Militäraktionen im Gazastreifen

Gaza (dpa) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat mit weiteren Militäraktionen gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas gedroht. Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hatte die israelische Luftwaffe zahlreiche Ziele in dem Küstengebiet angegriffen. Israels Armee habe in den vergangenen 24 Stunden wichtige Hamas-Einrichtungen zerstört, sagte Netanjahu in Washington. Wegen der neuen Eskalation in Nahost hatte der Regierungschef seine USA-Reise abgebrochen.

Von dpa