Studie: Zahl der Shopping-Center wächst weiter

Köln (dpa) - Trotz des Online-Booms wächst die Zahl der Shopping-Center in Deutschland weiter. Allein im vergangenen Jahr seien vier neue Shopping-Center mit mehr als 10 000 Quadratmetern Mietfläche in Berlin und Bayern eröffnet worden, berichtet das Handelsforschungsinstitut EHI in Köln. Damit sei die Zahl der Shopping-Center in Deutschland zum Jahresanfang 2019 auf 483 gestiegen. Im diesem Jahr erwarten die Experten die Eröffnung von weiteren sechs Einkaufscentern.

Von dpa