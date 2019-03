Warnstreik legt Berliner Verkehrsbetriebe am Montag lahm

Berlin (dpa) - Die Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe müssen sich erneut auf einen Warnstreik einstellen. Am Montag sollen sämtliche Beschäftigte ganztägig die Arbeit niederlegen. Dazu rief die Gewerkschaft Verdi am Abend auf. Ein verbessertes Angebot der Arbeitgeberseite hatte die Tarifkommission zuvor abgelehnt. Es ist der dritte und härteste Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Es geht um rund 14 500 Beschäftigte bei dem Landesunternehmen und seiner Tochter Berlin Transport. Die BVG zählt täglich rund 2,9 Millionen Fahrgäste.