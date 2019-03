Weiterer Palästinenser bei Zusammenstößen getötet

Gaza (dpa) - Ein weiterer Jugendlicher ist nach palästinensischen Angaben bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze getötet worden. Dem 17-Jährigen sei in die Brust geschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Bereits zuvor war ein Jugendlicher erschossen worden. Außerdem seien 316 Palästinenser verletzt worden, darunter 64 durch Schüsse. Die israelische Armee sprach von rund 40 000 Palästinensern, die sich im Grenzgebiet versammelt hätten. Die Organisatoren wollten damit an den Beginn der Proteste dort vor einem Jahr erinnern.

Von dpa