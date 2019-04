Mehre Tote in französischem Altersheim

Lherm (dpa) - Mindestens fünf Menschen sind in einem Altersheim in Südfrankreich mutmaßlich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Insgesamt 22 Bewohner seien nach dem Abendessen in dem Heim in Lherm bei Toulouse erkrankt, teilte die zuständige Präfektur mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Gut ein Dutzend Bewohner waren am Montag noch im Krankenhaus. Der stellvertretende Bürgermeister Frédéric Pasian sagte dem Sender Franceinfo, dass die Mahlzeiten in einer externen Küche zubereitet und dann im Pflegeheim aufgewärmt würden.

