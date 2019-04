Habeck hält Enteignungen notfalls für denkbar

Berlin (dpa) - In der Debatte um steigender Mieten hält Grünen-Chef Robert Habeck auch Enteignungen für denkbar. In der «Welt am Sonntag» schlug er vor, alle Grundstücke der Bundesimmobiliengesellschaft zu annehmbaren Preisen an die Kommunen abzugeben, wenn diese sich verpflichteten, darauf Sozialwohnungen zu bauen. Auch sprach er sich für mehr Einsatz gegen Bodenspekulanten aus. Wenn dies alles keinen Erfolg habe, «muss notfalls die Enteignung folgen». Bundesweit hatten gestern Zehntausende gegen steigende Mieten demonstriert. In Berlin begann ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne.

Von dpa