Schatzkanzler: May bleibt bis zum Brexit-Abschluss im Amt

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May bleibt nach den Worten ihres Schatzkanzlers bis zum Abschied Großbritanniens von der EU im Amt. Soviel er wisse habe May nicht die Absicht, das Amt aufzugeben, ehe sie den Deal abschließe, sagte Finanzminister Philip Hammond der Finanzagentur Bloomberg. Er betonte, die Regierung sei bereit zu Gesprächen mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn über eine Zollunion mit der EU. Doch müssten die Gespräche nicht unbedingt in diese Lösung münden. Das wäre eine engere Bindung, als sie die große Mehrheit der Konservativen für richtig hält.