Stuttgart: Neuer Straßenbelag soll für bessere Luft sorgen

Stuttgart (dpa) - Am Stuttgarter Neckartor, Deutschlands schmutzigster Straßenkreuzung, soll eine neue Fahrbahndecke für bessere Luft sorgen. Land und Stadt informieren am Mittag über den «High-Tech-Straßenbelag». Er hat nach Angaben des Verkehrsministeriums eine besondere Deckschicht und soll dazu beitragen, die Luftbelastung durch Stickoxide zu verringern. Auch an anderen Stellen in der Stadt sollen solche Beläge eingesetzt werden. Baden-Württembergs Landeshauptstadt kämpft seit Jahren gegen hohe Schadstoffwerte.

Von dpa