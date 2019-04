Heilbronn blüht - Bundesgartenschau wird eröffnet

Heilbronn (dpa) - Die Bundesgartenschau in Heilbronn wird heute eröffnet. Zu dem Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann erwarten die Veranstalter rund 2000 geladene Gäste, wie eine Sprecherin mitteilte. Besucher können von 9.00 Uhr an über das Ausstellungsgelände schlendern. Eine Million Blumenzwiebeln wurden für die Bundesgartenschau Heilbronn gesteckt und fast 1000 Bäume gepflanzt. Die Bundesgartenschau in Heilbronn geht bis zum 6. Oktober.

Von dpa