Feuerwehrleute von Notre-Dame im Élyséepalast empfangen

Paris (dpa) - In Paris sind mehrere hundert Feuerwehrleute, die den Brand der Kathedrale Notre-Dame gelöscht hatten, im Präsidentenpalast empfangen worden. Staatschef Emmanuel Macron hatte der Feuerwehr bereits bei seiner Fernsehansprache zu Wochenbeginn für ihren gefährlichen Einsatz gedankt. Die Feuerwehrleute warteten in einer langen Reihe von dem Élyséepalast, bevor sie unter Applaus von Umstehenden den Hof des Gebäudes betraten. Notre-Dame war am Montag bei dem Brand stark zerstört worden.

Von dpa