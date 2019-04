Bayern wollen im Titelrennen vorlegen

München (dpa) - Der FC Bayern will seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga heute festigen. Die Münchner empfangen Werder Bremen und können ihren Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf vier Punkte ausbauen. Der BVB tritt erst morgen beim SC Freiburg an. Das Topspiel heute bestreiten die Champions-League-Kandidaten Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Außerdem gastiert 1899 Hoffenheim beim FC Schalke 04. Der FC Augsburg spielt gegen den VfB Stuttgart, der 1. FC Nürnberg gegen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf gegen FSV Mainz 05.

Von dpa