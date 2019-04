Kleinkind unverletzt aus Schacht gerettet

Erzenhausen (dpa) - Ein 17 Monate altes Kind ist in Rheinland-Pfalz aus einem drei Meter tiefen Schacht gerettet worden. Das Kind sei befreit und «augenscheinlich wohlauf», sagte ein Polizeisprecher. Der Junge war in Erzenhausen im Landkreis Kaiserslautern verunglückt. «Das Kind hatte das abgedeckte Rohr offenbar in einem unbeaufsichtigten Moment geöffnet und war in die Tiefe gestürzt», hatte die Polizei berichtet. Das Technische Hilfswerk war mit Rettungs- und Bergegerät zur Einsatzstelle ausgerückt.

Von dpa