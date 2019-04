Samsung verschiebt Start von Falt-Smartphone

Seoul (dpa) - Samsung hat die Markteinführung des ersten Smartphones mit Falt-Display wenige Tage vor dem geplanten Termin verschoben. Zuvor waren Display-Probleme bei einigen Testgeräten des Modells Galaxy Fold bekanntgeworden. Der Schutz der Bildschirme solle nun verbessert werden, erklärte Samsung. Ein neuer Starttermin solle in den kommenden Wochen mitgeteilt werden. Ursprünglich sollte das Gerät am 26. April in den USA und am 3. Mai in Europa auf den Markt kommen. Galaxy Fold sollte das erste Gerät überhaupt werden, bei dem sich der Bildschirm auf die Größe eines kleinen Tablets auffalten lässt.

Von dpa