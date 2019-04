SPD-Chefin Nahles läutet heiße Wahlkampfphase in Bremen ein

Bremen (dpa) - Mit einer leidenschaftlichen Rede über die Stärken der Bremer SPD hat Parteichefin Andrea Nahles die heiße Wahlkampfphase im kleinsten Bundesland eingeläutet. «Dieses Land wird gut regiert und das muss auch so bleiben», sagte sie bei einer Veranstaltung vor mehreren Hundert Menschen in der Freien Hansestadt. Die SPD-geführte Regierung habe viel erreicht, sagte Nahles und nannte als Beispiel Bremens Errungenschaften beim Mindestlohn. In Bremen wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt, parallel zur Europawahl.

Von dpa