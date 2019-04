Kran stürzt auf Straße - mindestens vier Tote in Seattle

Seattle (dpa) - In der US-Metropole Seattle ist ein Kran vom Dach eines Gebäudes auf eine darunter liegende Straße gestürzt. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, drei wurden verletzt. Der Kran fiel in den laufenden Verkehr und zerquetschte fünf Autos. Die «Seattle Times» zitierte eine Augenzeugin, derzufolge zum Zeitpunkt des Unglücks heftige Windböen durch die Straße wehten. Der Kran zerbrach nach ihren Worten in zwei Teile - die eine Hälfte stürzte demnach seitlich auf das Gebäude, die andere auf die Straße.