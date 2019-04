Dortmund (dpa) - Eine türkische Hochzeitsgesellschaft hat eine Autobahn in Nordrhein-Westfalen blockiert. Die Beteiligten wurden nach ihrer Aktion bei Kamen erwischt. Zeugen hatten am Samstag gegen 15.00 Uhr auf der A2 Richtung Hannover beobachtetet, wie knapp ein Dutzend hochwertige Fahrzeuge den Verkehr auf allen drei Fahrstreifen ausgebremst und damit die komplette Autobahn blockiert haben. Die Polizei stoppte die Fahrzeuge und schrieb Anzeigen wegen Nötigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Von dpa