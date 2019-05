Klopp unterliegt mit Liverpool bei Barça 0:3

Barcelona (dpa) - Die Chancen für Jürgen Klopp und den FC Liverpool auf ein erneutes Erreichen des Endspiels der Fußball-Champions-League sind stark gesunken. Die Reds unterlagen im Halbfinal-Hinspiel mit 0:3 beim FC Barcelona und müssen sich beim Rückspiel am Dienstag an der Anfield Road in Liverpool gehörig steigern, um noch die Wende zu schaffen. Stürmer Luis Suarez und Superstar Lionel Messi schossen die Tore der Gastgeber, die den englischen Top-Club selten zu seinem gewohnt gefährlichen Offensivspiel finden ließen.

Von dpa