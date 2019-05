Andenken an Film-Ikone Marilyn Monroe werden versteigert

Los Angeles (dpa) - Zahlreiche Andenken an die Hollywood-Ikone Marilyn Monroe sollen versteigert werden. Dies gab das Auktionshaus Julien's Auctions in Los Angeles bekannt. Ein mit Strass besetzter Bademantel, den Monroe 1953 in der Hit-Komödie «Wie angelt man sich einen Millionär?» trug, könnte bis zu 40 000 Dollar einbringen. Ein Kostüm von Monroe aus dem Western «A Ticket to Tomahawk» wird auf bis zu 60 000 Dollar geschätzt. Es kommen auch Schmuckstücke, Fotos und Drehbücher der Schauspielerin zur Versteigerung.

Von dpa