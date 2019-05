Britische Ministerin für Parlamentsfragen tritt zurück

London (dpa) - Die britische Ministerin für Parlamentsfragen, Andrea Leadsom, ist zurückgetreten. Als Grund gab sie in einem auf Twitter veröffentlichten Schreiben Bedenken gegen den jüngsten Brexit-Kurs der Regierung an. Unter anderem unterstütze sie das Angebot von Premierministerin Theresa May nicht, das Parlament über die Möglichkeit eines Brexit-Referendums abstimmen zu lassen. Leadsom nahm eine zentrale Rolle im Kabinett ein. Ihr Schritt kam, nachdem neue Rücktrittsforderungen an Theresa May ungehört verhallt waren. Der Druck auf May, ebenfalls ihr Amt abzugeben, dürfte damit wachsen.

Von dpa