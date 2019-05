Löw in Klinik, aber Entwarnung: «Fühle mich ganz gut»

Berlin (dpa) - Joachim Löw kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland nach einem Sportunfall nicht betreuen. Der Bundestrainer muss sich stationär behandeln lassen, teilte der DFB mit. Bei dem Unfall sei eine Arterie gequetscht worden, informierte der Verband. «Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen», wird Löw in einer DFB-Mitteilung zitiert.