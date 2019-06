Dobrindt: Es gibt keinen politischen Rabatt für SPD

Berlin (dpa) - Die Union will nach den Worten des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt weiter an der großen Koalition festhalten. Aber «es gibt keinen politischen Rabatt auf SPD-Themen», sagte Dobrindt in Berlin. Zu glauben, dass die SPD ein Thema unbedingt brauche, um sich zu stabilisieren, «den muss ich leider enttäuschen», fügte Dobrindt hinzu. Das gelte gerade bei der Forderung der SPD nach einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Auch die Union wolle die Grundrente und das könne auch schnell geschehen. Sie werde aber auf einer Bedürftigkeitsprüfung bestehen.

Von dpa