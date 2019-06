Heißluftballon im Sauerland stürzt ab - Elf Verletzte

Marsberg (dpa) - Im Sauerland sind beim Absturz eines Heißluftballons elf Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Nach ersten Erkenntnissen erfasste eine Böe den Ballon bei der Landung in etwa einem Meter Höhe. Daraufhin habe sich der Korb überschlagen. Die Verletzungen sollen demnach von dem Brenner stammen, der vermutlich auch den Korb zwischenzeitlich in Brand gesetzt habe. Rettungskräfte waren in der Nacht noch an der Unfallstelle im Bereich Fettküche nahe Marsberg im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Von dpa