Fingerabdrücke auf Personalausweis werden Pflicht

Brüssel (dpa) - Auf deutschen und anderen Personalausweisen in der EU müssen künftig Fingerabdrücke gespeichert werden. Neue Mindeststandards sollen die Dokumente sicherer gegen Identitätsbetrug machen. Die EU-Staaten haben eine Einigung vom Februar bestätigt. Die neuen Regeln sollen etwa in zwei Jahren in Kraft treten. Sie sehen vor, dass die Ausweise maschinenlesbar sind und im Kreditkarten-Format ausgegeben werden. Sie müssen ein Foto und zwei Fingerabdrücke enthalten. In Deutschland ist der Fingerabdruck im Personalausweis bisher freiwillig, im Reisepass seit 2007 Standard.

Von dpa