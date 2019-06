Premierministerin May gibt Amt als Parteichefin ab

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May gibt nach knapp drei Jahren ihr Amt als Parteichefin der Konservativen auf. Das geschieht heute in London auf unspektakuläre Weise durch einen Brief. Gleichzeitig beginnt die Ausschreibung für einen Nachfolger. Der Sieger des mehrstufigen Prozesses soll bis Ende Juli feststehen - und wird May dann auch an der Regierungsspitze ablösen. Das Feld der Bewerber ist groß und schillernd. Die besten Chancen werden Ex-Außenminister Boris Johnson eingeräumt.

Von dpa