Greta Thunberg und Fridays for Future erhalten Amnesty-Preis

London (dpa) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Protestbewegung Fridays for Future erhalten in diesem Jahr die höchste Auszeichnung von Amnesty International. Für ihren Kampf gegen die Klimakrise werden sie von der Menschenrechtsorganisation mit dem Award «Botschafter des Gewissens» geehrt. Dieser Preis gehöre all den Millionen Kindern in aller Welt, die für das Recht auf eine Zukunft schulstreiken, schrieb die 16-jährige Thunberg auf Twitter, während sie wie jeden Freitag vor dem Reichstag in Stockholm für mehr Klimaschutz protestierte.

Von dpa