Özil heiratet Verlobte in Istanbul

Istanbul (dpa) - Bei untergehender Sonne sind Mesut Özil und seine Verlobte Amine Gülse am Abend für ihre Hochzeitsfeier in einem Luxushotel in Istanbul eingetroffen. Zuerst besichtigten sie den Garten und die Terrasse über dem Bosporus, wo das Fest ausgerichtet wird. Dann liefen sie Hand in Hand durch die Lobby des Hotels, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Gestern hatte der ehemalige deutsche Nationalspieler Özil über soziale Medien bestätigt, dass er Amine Gülse heute heiraten werde.

Von dpa