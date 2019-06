Ex-Freund soll Entführung von Frau detailliert geplant haben

Aspach (dpa) - Die Entführung einer Frau in Baden-Württemberg soll ihr Ex-Freund vorab detailliert geplant haben. «Es deutet nichts auf eine Kurzschlusstat hin», sagte ein Polizeisprecher. Die 47-jährige Pflegekraft aus Aspach war am Dienstag rund eine Woche nach ihrem Verschwinden wohlbehalten in Frankreich befreit worden. Allerdings seien die Hintergründe der Entführung noch unklar, deshalb werde weiter ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Neben dem Ex-Freund wird auch ein 23-jähriger Komplize verdächtigt.

Von dpa