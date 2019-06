Bericht: Prozess gegen saudische Prinzessin in Paris

Paris (dpa) - In Paris soll es im Juli einen Prozess gegen die Schwester des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geben. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizquellen. Die Prinzessin wird demnach verdächtigt, ihren Leibwächter aufgefordert zu haben, einen Handwerker in Paris zu schlagen. Der Kronprinz, auch «MbS» genannt, gilt als der starke Mann in Riad. Justizkreise haben bestätigt, dass es unter anderem um den Vorwurf der Beihilfe zu vorsätzlichen Gewalttätigkeiten geht. Ein Richter habe bereits im vergangenen Sommer einen Prozess angeordnet.