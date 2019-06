Nato stellt sich auf Kriege im Weltraum ein

Brüssel (dpa) - Die Nato stellt sich darauf ein, dass Kriege künftig auch im Weltraum entschieden werden könnten - zum Beispiel durch Angriffe auf strategisch wichtige Satelliten oder einen Einsatz von Waffen im All. Zur Vorbereitung will das Militärbündnis bei einem morgen beginnenden Verteidigungsministertreffen erstmals eine Weltraum-Strategie beschließen. «Es ist wichtig, dass wir auch im Weltraum wachsam sind», sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Die Nato könne zu einem Schlüsselforum für den Austausch von Fähigkeiten und Informationen werden.

Von dpa